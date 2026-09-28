Caso Maricarmen: Anuncian acuerdo para que anciana desalojada vuelva a su hogar

La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del departamento del que fue desahuciada el pasado miércoles, alcanzaron un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 por ciento de discapacidad pueda volver a su hogar.

Maricarmen fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre por una orden judicial y después de que la empresa de alquileres Urbagestión comprara su departamento en 2018. La compañía quiso subirle el alquiler por encima de su pensión, y después de tres intentos para desahuciarla, al cuarto lo consiguió.

El acuerdo alcanzado ahora queda pendiente de que la propia mujer lo ratifique, indicaron fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

Esta mujer fue desahuciada del domicilio del céntrico barrio del Retiro de Madrid -en el que llevaba viviendo los últimos 70 años- por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su casa.

La disputa legal comenzó en 2018 cuando la propiedad intentó "subirle el alquiler por encima de su pensión", pasando de 500 a 1.650 euros mensuales. (FOTO: EFE)

Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.650, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros.

La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el lugar, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad, en manos del fondo de inversión Urbagestión.

Movilización masiva

El caso de esta mujer mayor, que está ingresada en un hospital público desde que la desahuciaron de su casa de toda la vida, se convirtió en la gota que colmó el vaso del descontento ciudadano por el problema de la vivienda en España, y desató una tormenta política en vísperas del debate en el Parlamento de una iniciativa legislativa sobre alquileres para la que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aún no tiene apoyos suficientes.

El sábado, decenas de miles de personas salieron a las calles de España en apoyo a Maricarmen, y para protestar contra el mercado de la vivienda. Varios centenares se quedaron acampando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde ya en 2011 se vivió un episodio similar (el movimiento de los indignados) para pedir el fin del bipartidismo.

Los cientos de acampados que siguen en esta plaza desde el sábado, organizados por el Sindicato de Inquilinas, esperan que el Gobierno apruebe un real decreto 'Maricarmen' que incluya, entre otras medidas, contratos de arriendo indefinidos, aunque las negociaciones actuales no parecen indicar que vaya a ser así.

La indignación por el desalojo de una anciana de 87 años en Madrid desencadenó protestas masivas en toda España y una acampada indefinida en la céntrica Puerta del Sol. (FOTO: EFE)

Las medidas sobre la mesa

Para lograr la convalidación en el Parlamento español de este paquete de medidas urgentes, el Gobierno deberá conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas, algo que por el momento no tiene asegurado ni siquiera por parte de su propio socio, Sumar, que no descarta un "plantón" si el texto no va "íntegramente" con sus exigencias.

La rama socialista del Gobierno subrayó esta mañana que estaba "afanándose" para aprobar un decreto "ambicioso y transversal" que incluya una batería de medidas para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Incluye la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, regular el de temporada, impuesto sobre el valor añadido para los departamentos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.

El texto no incluirá la renovación automática de los contratos de alquiler -como piden los manifestantes y el Sindicato de Inquilinas- para que los arrendadores no puedan realizar subidas no reguladas del alquiler al fin de un contrato.