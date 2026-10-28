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Nueva tragedia ferroviaria enluta a España

Publicado: | Fuente: EFE
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Al menos 30 personas fallecieron este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, informaron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que consideran esa cifra como "un mínimo".

Estas mismas fuentes precisaron que los bomberos que actúan en el lugar están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres y que, por el momento, se desconoce la cifra de personas heridas.

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