Al menos 30 personas fallecieron este miércoles en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, informaron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que consideran esa cifra como "un mínimo".

Estas mismas fuentes precisaron que los bomberos que actúan en el lugar están terminando de realizar las labores de rescate de los cadáveres y que, por el momento, se desconoce la cifra de personas heridas.

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