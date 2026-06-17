Zapatero tras interrogatorio por tráfico de influencias: "Siempre me conduje con honradez"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero negó este miércoles, ante un juez, haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia.

Según indicaron fuentes judiciales a la agencia de noticias EFE, el líder socialista también negó haber tenido comunicación con personas de la aerolínea, y dijo que la única persona a la que conoció, en 2024, es al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, que también está encausado.

Zapatero, el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró ante el magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A estos cargos se añaden el delito fiscal y el de contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación pericial ordenada por el juez.

Sobre este último asunto, que ha levantado gran polvareda política y mediática, Zapatero guardó silencio, de momento, sobre su origen y estado tributario.

El antiguo líder del Partido Socialista español, que gobernó entre 2004 y finales de 2011, respondió al extenso interrogatorio del juez para insistir en que no influyó ante ninguna administración o funcionario públicos en favor de Plus Ultra.

El expresidente eludió pronunciarse, no obstante, sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra halladas en el teléfono celular de un accionista, el venezolano Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense (Homeland Security Investigations) entregó a la Policía española este año. Son unas comunicaciones impugnadas por abogado defensor.

En algunas de ellas se hablaba de "tocar puertas" y "pedir ayuda a Zapatero", según las fuentes, para conseguir el préstamo público que le concedido el gobierno del socialista Pedro Sánchez en 2021.

Más en concreto, negó Zapatero de plano haber liderado una trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

Argumentó además Zapatero que los 490 mil 780 euros que el juez le atribuye como comisiones es el pago de trabajos para Análisis Relevante, empresa de Martínez. Su contrato con esa entidad era "verbal".

Añadió que no recuerda una comida en la que Julio Martínez haya recibido la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 por ciento del "rescate público" de Plus Ultra.

Sobre la empresa de sus hijas What the Fav, que ingresó 239 mil 755 euros de Análisis Relevante, el expresidente del Gobierno español dijo que se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño de los trabajos encargados por clientes finales de la consultora de Martínez.

Para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el exmandatario "no logró desvirtuar" los "indicios racionales de criminalidad" que pesa sobre él. (Foto: EFE)

Zapatero se presenta como "consultor internacional"

Según el relato de las fuentes citadas por EFE, Zapatero actuaba como consultor experto en asuntos internacionales, sobre todo relacionados con Latinoamérica. Además de elaborar informes, se reunía con clientes a los que asesoraba sobre esa región e inversiones.

Por otra parte, dijo que no ha tenido jamás una sociedad mercantil fuera de España, y negó haber dado instrucciones para constituir una.

Zapatero, de quien hay sospechas respecto a su posible influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas, igualmente contestó que no sabe nada sobre un empresario interesado en comprar crudo.

"Vértice" de una trama de influencias, según el juez

El juez lo sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" con vistas a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente la aerolínea citada.

Y la declaración judicial de hoy "no ha logrado desvirtuar" los "indicios racionales de criminalidad", según el magistrado.

Sin embargo, Calama rehusó imponerle medidas cautelares: la Fiscalía Anticorrupción y parte de las acusaciones populares pedían que se le retirara el pasaporte, mientras que otras pidieron la prisión provisional.

"Siempre me conduje con decencia y honradez"

En un comunicado posterior a su declaración judicial, Zapatero reivindicó su inocencia, asegurando que siempre actuó "con decencia y honradez", y pidió a los ciudadanos que confíen en él, porque "la verdad se abrirá paso".

Explicó que presentó al tribunal "una autorización universal voluntaria" para demostrar que no tiene fuera del país sociedades, dinero, productos financieros u otros activos con titularidad suya directa o indirecta.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", recalcó el expresidente.