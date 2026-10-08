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Tensión política en Madrid tras la muerte de Maricarmen, símbolo de la crisis de vivienda

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La tensión durante el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda, refleja el creciente debate político en España.

Desde el país ibérico, la corresponsal de Cooperativa Carolina Espinoza nos cuenta cómo el fallecimiento de la octogenaria desató manifestaciones y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, en medio de una campaña electoral en la que la crisis habitacional se ha convertido en uno de los principales ejes de discusión.

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