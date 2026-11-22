En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, comentamos una investigación internacional que determinó que el volcán Villarrica (ubicado entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos) tiene 181 mil años de antigüedad y posee la tasa de crecimiento más rápida de los Andes del Sur.

Además, hablamos sobre la erosión y el retroceso de las playas de la Región de Valparaíso, como consecuencia de marejadas recurrentes y déficit de sedimentos, según datos del Observatorio de la Costa.

Finalmente, abordamos el balance del encuentro "Caletas sin residuos", que busca impulsar la economía circular y combatir la contaminación por plásticos y aparejos de pesca en el litoral chileno.

LEER ARTICULO COMPLETO