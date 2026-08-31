Ferry con 270 personas naufragó en Chipre: Ocho muertos y tripulación fue detenida

Un buque de pasajeros con 270 personas a bordo naufragó frente a la costa del norte de Chipre, dejando al menos ocho muertos y la tripulación detenida por presunto homicidio.

Las autoridades locales continúan la búsqueda de 23 desaparecidos, informó el jefe del Gobierno de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), Ünal Üstel.

"De las 267 personas a bordo (259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación), 237 fueron rescatadas por nuestros equipos", detalló.

Según el mandatario, el buque quedó completamente sumergido en una zona donde la profundidad del mar de unos 514 metros y se teme que aún hay personas en su interior.

Tripulación del barco fue detenida

Las autoridades turcochipriotas detuvieron al capitán y a los otros siete miembros de la tripulación del barco, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, que había zarpado del puerto de Girne (Kirenia en griego) con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta.

"Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre. El capitán del barco y siete miembros de la tripulación han sido detenidos", afirmó Üstel sin revelar sus identidades.

Un tribunal de la ciudad turcochipriota imputó cargos de homicidio por negligencia e imprudencia por parte de los ocho tripulantes del barco. La corte ordenó también el arresto del gerente de Filo Denizcilik.

Lo que se sabe del hundimiento

La tripulación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (05:00 hora Chile) para informar de que la nave se estaba inundando a unas tres millas de la costa norte chipriota.

Pese a que las operaciones de rescate comenzaron de inmediato con el despliegue de cuatro lanchas de la Guardia Costera, dos helicópteros, una patrullera, una lancha de asalto y equipos de buceo de la Defensa Civil y la Policía, el barco terminó volcando y sumergiéndose.

Algunos sobrevivientes denunciaron que el catamarán comenzó a hacer aguas poco después de zarpar y que viajaba a una velocidad excesiva, y también que la tripulación ignoró los avisos en ese sentido de algunos pasajeros.

Algunos pasajeros también declararon a los medios que el capitán trató de huir del barco durante el naufragio, cuyas denuncias serán analizadas por parte de las autoridades turcochipriotas.