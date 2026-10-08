Sequía en Hungría: Imágenes muestran lago en Tihany al borde de la desaparición
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Una captura aérea registrada por un dron este jueves expone el retroceso hídrico en la península de Tihany, en la orilla norte del lago Balatón (Hungría), donde su lago interior de 30 hectáreas quedó reducido a un lecho fangoso y prácticamente seco, evidenciando un crítico episodio de secado en este enclave natural europeo.
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