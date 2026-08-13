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Tópicos: Mundo | Europa | Noruega

Noruego fue multado por usar sirena para despertar a un oso polar

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La gobernación de Svalbard tildó el hecho de "molesto" para el oso e intencionado.

Noruego fue multado por usar sirena para despertar a un oso polar
 Pexels/Francesco Ungaro
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Una persona fue multada en Noruega con 50.000 coronas (cerca de 4.600 euros) por despertar a un oso polar al hace sonar la sirena de un barco.

El incidente se produjo este mes en un transbordador que viajaba por el archipiélago ártico de Svalbard, cuando los pasajeros vieron al animal durmiendo en tierra, detalló un comunicado de la gobernación local.

"Una persona a bordo usó la sirena, de modo que el oso se despertó y se movió a otro sitio. Otras personas a bordo del barco informaron al gobernador del incidente", dice el escrito.

Así, la autoridad de Svalbard consideró que el acto fue "molesto" para el oso y que fue intencionado, de ahí que emitiera una multa por violar las leyes medioambientales, la que ya ha sido pagada por el infractor.

Situado en el Círculo Polar Ártico, el archipiélago de Svalbard está bajo soberanía noruega, pero un tratado de 1920 permite a todos los países firmantes -casi 40- explotar sus recursos naturales.

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