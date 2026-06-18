Detienen a doctora en Polonia tras hallazgo de 34 fetos enterrados en un jardín

Una doctora de 57 años fue detenida en Polonia luego de que las autoridades encontraran 34 fetos humanos enterrados en el jardín de una vivienda donde residió anteriormente. La fiscalía investiga si los restos fueron utilizados en experimentos y, de ser condenada, la mujer arriesga hasta 12 años de cárcel.

El hallazgo se produjo en la localidad de Lutoryz, en el sureste del país, después de que los fiscales recibieran una denuncia sobre la presencia de residuos médicos en la propiedad. A partir de esa información, la policía realizó un amplio operativo con apoyo de perros especializados y equipos de detección, lo que permitió localizar los restos enterrados en el terreno.

La investigación está centrada en posibles delitos relacionados con el manejo de restos humanos y desechos médicos. Entre los cargos que enfrenta la doctora figuran la profanación de cadáveres, la eliminación irregular de residuos y el abandono de materiales peligrosos en un lugar no autorizado.

Según explicó la fiscalía, una de las principales hipótesis es que los fetos pudieron haber sido utilizados con fines experimentales. Sin embargo, hasta ahora no existen antecedentes que indiquen que fueron obtenidos mediante abortos ilegales.

El caso ha generado impacto en Polonia, país que mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa en materia de aborto. Las dudas sobre el origen de los fetos han marcado el debate público desde que se conoció el hallazgo.

La mujer fue arrestada el viernes pasado y quedó en prisión preventiva por tres meses mientras continúan las diligencias. Tras ser formalizada, negó haber cometido los delitos que se le imputan, aunque reconoció ante los investigadores que ella misma trasladó y enterró los fetos encontrados en la propiedad.