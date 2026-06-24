Suiza suspende su cooperación con el desarrollo de América Latina

Tras su reunión semanal, el gobierno suizo anunció una reorientación de sus actividades de cooperación internacional y ayuda humanitaria a partir de 2029, lo que implicará entre otros aspectos la "retirada completa" de la asistencia para el desarrollo en América Latina.

La ayuda brindada por la Dirección de Desarrollo y Cooperación se centrará en países de renta baja, especialmente en África y parte de Asia, mientras que las inversiones del Ministerio de Economía se concentrarán en países de renta media, lo que implica la retirada de América Latina, explicó el país federal.

La elección de los países prioritarios se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de éstos, pero también con los intereses de Suiza, agregó Berna.

El cambio de prioridades busca entre otros objetivos aliviar el presupuesto federal, que en materia de cooperación está fijado en unos 2.400 millones de francos suizos anuales (2.900 millones de dólares), aunque se espera reducir el gasto en unos 20 millones de francos al año (24 millones de dólares) a partir de 2027.

El gobierno helvético advirtió además que este reordenamiento implicará una reducción de personal de alrededor de 100 puestos, dos tercios de ellos personal local en el extranjero.