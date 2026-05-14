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Tópicos: Mundo | Europa | Turquía

Kazajistán y Turquía firman declaración de "amistad eterna"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidentes Recep Tayyip Erdogán concretó su segunda visita desde 2022 al país de asia central, otrora república soviética.

Kazajistán y Turquía firman declaración de
 EFE/ Presidencia De Kazajistán

Kasim-Yomart Tokáyev recibió a Recep Tayyip Erdogán en el Palacio de la Independencia.
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Los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y Turquía, Recep Tayyip Erdogán, firmaron una declaración de "amistad eterna" y asociación estratégica entre ambos países.

El acto se concretó durante la visita del mandatario turco a Astaná, capital kazaja; y "dará un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones kazajo-turcas", afirmó Tokáyev.

La firma tuvo lugar en el Palacio de la Independencia en el corazón de Astaná, en vez de la Presidencia de Kazajistán (Akorda), donde habitualmente se llevan a cabo las recepciones de líderes extranjeros.

"El año pasado, el intercambio comercial (entre Kazajistán y Turquía) creció 8,8%, superando los 5.400 millones de dólares", aseveró el mandatario kazajo, al destacar la importancia de "crear condiciones favorables para incrementar y diversificar el comercio".

Erdogán, en tanto, resaltó que las relaciones turco-kazajas se están fortaleciendo en todos los ámbitos.

"Intercambiamos puntos de vista sobre diversos temas: desde el comercio hasta la cooperación en materia de energía, defensa, transporte y logística", indicó, al señalar que ambos países esperan incrementar el intercambio comercial bilateral al nivel de 15.000 millones de dólares.

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