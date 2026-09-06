Emisarios de la Casa Blanca acordaron volver a reunirse con Zelenski y sus socios europeos

Los emisarios de la Casa Blanca en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, concluyeron este domingo por la tarde su primera visita a Kiev sin anunciar ningún acercamiento de posiciones entre Ucrania y Rusia ni ningún acuerdo concreto entre ambos bandos para avanzar hacia la paz.

Kushner y Witkoff llegaron el domingo por la mañana a la capital ucraniana en tren después de haberse reunido en la víspera con el presidente ruso, Vladímir Putin, y otros negociadores del Kremlin en Moscú.

Según recordó Witkoff en la rueda de prensa posterior a las reuniones que mantuvieron con Zelenski y con los consejeros de seguridad nacional de Alemania, Francia y Reino Unido, que apoyan a Kiev en este proceso, la de ayer fue su octava visita a Moscú y la tercera de Kushner.

Ambos negociadores estadounidenses no habían venido hasta ahora a Kiev, adonde hay que llegar por carretera o en tren, como lo hicieron los hombres de confianza del presidente Donald Trump, lo que había provocado malestar entre los ucranianos por el agravio comparativo.

Según explicaron ellos mismos en su rueda de prensa con Zelenski, el encuentro en la capital ucraniana sirvió entre otras cosas para dar a conocer al presidente ucraniano y a sus negociadores las demandas planteadas en la víspera por Putin.

"Desde la perspectiva del presidente Putin, creo que tiene ciertos objetivos. Expresa lo que quiere conseguir, pero obviamente tiene algunas aspiraciones para su país que también pueden conseguirse cuando esto termine", dijo Kushner en una posible referencia a las demandas de Moscú de que EE.UU. vuelva a hacer negocios con Rusia como antes de la invasión a gran escala de Ucrania.

Preguntado sobre posibles nuevas ideas para resolver los desacuerdos sobre el Donbás, la región del este de Ucrania conquistada en más de un 80% por Rusia que Putin ha reclamado en su totalidad como una de las condiciones para poner fin a la guerra, Zelenski evitó dar detalles y se limitó a subrayar su importancia.

Igual de vago fue Kushner cuando los periodistas le pidieron un pronóstico temporal sobre un posible acuerdo de paz. "La respuesta es que uno nunca sabe con estos acuerdos. No está hecho hasta que está hecho y puede pasar rápido o puede tardar más, pero no va a pasar si no tenemos estas reuniones y estos diálogos una y otra vez", contestó.

El único acuerdo hecho público por Zelenski, Witkoff y Kushner no fue alcanzado con Moscú sino con los consejeros de seguridad nacional de Alemania, Francia y Reino Unido que se reunieron con ellos en Kiev.

Nuevas reuniones EE.UU-Ucrania-Europa

Según dijo Zelenski, ucranianos, europeos y estadounidenses tienen previsto repetir su reunión de hoy en las próximas semanas. Kushner agregó que con el objetivo de buscar "formas de hacer avanzar" el proceso de paz.

Aunque Kushner dijo que prefiere ejercer de mediador en las reuniones en que los negociadores de Kiev y Moscú hablaban directamente entre ellos "en ruso" que tener que presentar ante cada uno de los equipos lo que le ha planteado el otro, en la rueda de prensa no se mencionó la posibilidad de la reanudación de los contactos directos.

Otra de las cuestiones abordadas en la reunión de Kiev fue la ayuda que precisa Ucrania para enfrentar este invierno.

Según explicó Zelenski, tanto los estadounidenses como los europeos se comprometieron a hacerle llegar apoyo adicional en defensa aérea para que el país pueda defenderse de los misiles balísticos rusos, a los que ahora es tremendamente vulnerable por el déficit del Ejército ucraniano en interceptores para sistemas antimisiles Patriot.

Kiev espera recibir además ayuda para su sistema energético -que el invierno pasado fue el principal objetivo de los ataques rusos- y un volumen adicional de gas natural licuado estadounidense para prevenir una posible situación de escasez por bombardeos rusos a sus infraestructuras gasísticas.

El presidente ucraniano se refirió asimismo a "la nueva táctica" de ataques aéreos rusos, que consiste en atacar la retaguardia ucraniana también durante el día y ya no únicamente de noche como hasta hace poco y con nuevos modelos de drones con motor a reacción mucho más difíciles de interceptar para las defensas ucranianas.

Zelenski explicó que hasta cinco empresas ucranianas han presentado soluciones tecnológicas para poder derribar masivamente estos drones rusos que están causando estragos en objetivos industriales, civiles, económicos y militares de Ucrania.

El líder de Kiev dijo que el escenario ideal para su administración es poder poner fin a la guerra cuanto antes, pero subrayó la necesidad de seguir reforzando a su ejército ante la posibilidad de que la solución al conflicto siga demorándose.

Las visitas de Kushner y Witkoff a Moscú y Kiev de este fin de semana transcurrieron en medio de un alto el fuego de los ataques a las dos capitales declarado por ucranianos y rusos por un período de 72 horas.