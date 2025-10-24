Kiev denuncia que colombianos en el Ejército ruso ordenan disparar a "mujeres y niños"
La inteligencia militar ucraniana intercepta una grabación impactante donde un combatiente del país cafetalero ordena eliminar indiscriminadamente a civiles.
La orden de ataque a civiles se emitió en español por uno de los mercenarios colombianos, supuestamente miembros de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros.
Kiev investiga la unidad por el asesinato de civiles y denuncia que la práctica de eliminar población es regular y proviene de los mandos rusos.