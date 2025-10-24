Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Kiev denuncia que colombianos en el Ejército ruso ordenan disparar a "mujeres y niños"

La inteligencia militar ucraniana intercepta una grabación impactante donde un combatiente del país cafetalero ordena eliminar indiscriminadamente a civiles.

La orden de ataque a civiles se emitió en español por uno de los mercenarios colombianos, supuestamente miembros de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros.

Kiev denuncia que colombianos en el Ejército ruso ordenan disparar a
Kiev investiga la unidad por el asesinato de civiles y denuncia que la práctica de eliminar población es regular y proviene de los mandos rusos.

La inteligencia militar ucraniana (GUR) publicó una grabación supuestamente interceptada a ciudadanos colombianos que combaten en las filas del Ejército ruso en la que uno de ellos ordena a sus subordinados -en español- a abrir fuego indiscriminadamente incluso contra "mujeres y niños".

En la grabación se escucha a uno de ellos diciendo: "cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños".

Según el GUR ucraniano, estos colombianos combaten dentro de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del Ejército ruso.

"El asesinato de civiles es una práctica regular y que proviene de los mandos" en esta brigada rusa, según el GUR.

Kiev ya está investigando un caso en que esta misma unidad habría matado a tiros a varios civiles cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

Tanto Rusia como Ucrania han contratado para esta guerra soldados de fortuna de numerosos países, entre ellos miles de colombianos.

