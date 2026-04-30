Kim Jong-un alabó a soldados norcoreanos que se suicidan para no ser capturados en Ucrania

El líder norcoreano, Kim Jong-un, volvió a alabar a las tropa sdel hermético país tras haber calificado recientemente de héroes a los soldados que decidieron suicidarse en vez de ser capturados en Ucrania, en una inusual referencia a esta supuesta política extrema de Pionyang.

Kim destacó la "elevada voluntad y lealtad de todos los oficiales y soldados" del Ejército norcoreano, reportó la agencia de noticias estatal KCNA, durante un evento en honor de la banda militar del Ministerio de Defensa.

La arenga llega después de que el mandatario norcoreano calificara de héroes, esta misma semana según KCNA, a los soldados norcoreanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania que "sin dudarlo eligieron el camino de la autodestrucción y el suicidio" en lugar de ser capturados.

Cerca de 6.000 combatientes norcoreanos han perdido la vida o resultaron heridos durante su implicación en los enfrentamientos armados en suelo ucraniano. (FOTO: EFE)

"Sacrificio sin esperar recompensa, devoción sin esperar compensación, esta será la definición de la máxima lealtad de nuestro ejército", afirmó Kim el pasado lunes en la inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate de las Operaciones Militares en el Extranjero.

El apoyo norcoreano a Rusia

El acto contó con la asistencia del presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, y el ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov.

Se estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados en apoyo de Moscú tras la firma en 2024 de un tratado de asociación estratégica integral entre ambos países, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

La inteligencia surcoreana calcula que unos 6.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos en los combates.