Ucrania pide a la Unión Europea 32.600 millones de euros adicionales para 2027

El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, volvió a pedir este sábado a la Unión Europea (UE) 32.600 millones de euros adicionales en financiación para el país para 2027, una solicitud que Bruselas dice que estudiará tras reconocer que está recrudeciéndose la agresión rusa.

Así lo aseguró hoy el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE celebrada en Dublín.

El dirigente comunitario señaló que ambas partes están trabajando para determinar las necesidades de financiación de Kiev, si bien no pueden aún "cuantificar la brecha" económica de cara a las previsiones del próximo año.

No obstante, destacó que se está "aclarando la situación" y que todavía necesitan determinadas aportaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras los equipos de ambas partes trabajan "muy estrechamente".

"En un plazo relativamente corto, estaremos en condiciones de cuantificar la brecha y ver cómo gestionar la situación de cara a 2027", indicó Dombrovskis.

El político letón recordó hoy que Ucrania afronta necesidades de financiación cada vez mayores porque "está aumentando la invasión y agresión rusa".

Según Dombrovskis, también se han acentuado los riesgos sobre la economía ucraniana, mientras que la brecha de financiación identificada por el FMI para 2027, que inicialmente estaba previsto que se cerrara ese año, parece ahora "desafortunadamente menos probable".

En todo caso, la Unión Europea ya está desplegando el préstamo de 90.000 millones de euros en ayuda militar y presupuestaria que aprobó para Ucrania para este año y el próximo, del que ya se han producido los primeros desembolsos.

UE evalúa nuevas fórmulas de financiamiento

En cuanto a posibles opciones adicionales para financiar a Kiev, dijo que la Comisión Europea no descarta volver a poner sobre la mesa la propuesta de utilizar los activos rusos inmovilizados en la UE, como reclamaron España, Polonia, Países Bajos y Suecia en una carta a finales de agosto en la que señalaban que el préstamo actual no será suficiente.

"Por parte de la Comisión hemos sido muy claros cuando hicimos la propuesta el año pasado y estamos listos para apoyar las discusiones también ahora y estudiar modalidades", afirmó Dombrovskis, quien consideró "muy probable" que sea necesario retomar este debate si Rusia no paga reparaciones de guerra.

En diciembre pasado, la UE no logró aprobar que el préstamo de 90.000 millones se financiase con los ingresos que generan los activos rusos inmovilizados, sobre todo por la oposición de Bélgica, donde se encuentran depositados la mayoría de los mismos y cuyo Gobierno temía represalias de Moscú.

A su llegada a esta reunión informal, Marchenko reiteró que Kiev afronta actualmente "unas necesidades de financiación no cubiertas" de unos 32.600 millones de euros. Marchenko también pidió a los países europeos que se refuercen ante las nuevas amenazas procedentes de Rusia, incluida la guerra híbrida, y defendió una mayor cooperación entre los ministerios de Defensa europeos.

Según el ministro, Ucrania puede contribuir a esa preparación aportando su experiencia en guerra moderna, así como conocimientos y tecnologías adquiridos durante el conflicto.