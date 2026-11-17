El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró la "operación sin precedentes" contra territorio enemigo la madrugada de este martes, causando daños en el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea en el mar Negro -que Rusia se anexionó en 2014- con el territorio continental de ese país.

"Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", dijo Zelenski, explicando que las fuerzas ucranianas fueron "destruyendo gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente.

El mandatario explicó que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún, agradeciendo a los fabricantes de todas las armas empleadas.

Zelenski se refirió al puente como "el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra ucraniana Crimea", y señaló que en fases anteriores de la operación se destruyeron también radares y otros instrumentos de guerra electrónica para hacer posible alcanzar el puente.

"Hoy, en la fase clave, los drones Palianytsia tuvieron un rendimiento extraordinario, golpeando la sección de carretera del puente, mientras que los misiles Neptún, los drones ruta y los drones FP-5 golpearon la sección ferroviaria", especificó el presidente ucraniano.

Zelenski afirmó además que se lanzó un "ataque de precisión guiada" con misiles Flamingo, y destacó que la comunicación del misil funcionó "de manera impecable hasta los segundos finales" del ataque.

El líder de Kiev añadió que la ofensiva es en respuesta a los bombardeos rusos a sus infraestructuras civiles, y recordó que Rusia ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que formula Ucrania hace más de un año.

Por último, sostuvo que las fuerzas rusas han atacado en múltiples ocasiones en las últimas horas, días y semanas puentes vitales para las comunicaciones ucranianas en ciudades como Zaporiyia, Dnipró, Kiev u Odesa.

Rusia reconoce "daños estructurales" en el viaducto

Las autoridades rusas reconocieron "daños estructurales" en el puente de Crimea tras el ataque efectuado por el ejército ucraniano, del que ya fue informado el presidente Vladímir Putin, quien se encuentra de viaje a China.

"Se abrió un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en redes sociales.

En las imágenes difundidas por el medio Meduza se observan graves daños en la base del puente, que con sus 19 kilómetros de longitud es el más largo de Europa: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó al medio Izvestia que el presidente ruso fue notificado del ataque, antes de asegurar: "No hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes".

El portavoz además dijo sospechar que los últimos "ataques terroristas" de Kiev se relacionan con la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, en el marco de la cumbre de la APEC.

Desde Crimea, en tanto, el gobernador prorruso de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, bajó el perfil a los efectos del ataque en su comunidad, argumentando que el puente "prácticamente no se usaba para el transporte de mercancías, por lo tanto lo sucedido no tendrá impacto en el bienestar de la ciudad. (...) Todo está bajo control".

A pesar de los daños visibles, la empresa ferroviaria Grand Service Express informó que el tráfico de trenes por el puente ha sido reanudado.