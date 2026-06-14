Zelenski pide "decisiones concretas" en próximas cumbres de G7, UE y OTAN

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo la importancia de que las próximas cumbres del G7, de la UE y de la OTAN arrojen "decisiones concretas" destinadas a incrementar la presión sobre Rusia, reforzar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance de Ucrania y aumentar la cooperación en materia de drones.

"Se avecinan las cumbres del G7, la UE y la OTAN. Y es muy importante que estas negociaciones concluyan con decisiones concretas. Esperamos mantener reuniones sustanciosas con nuestros socios", escribió en un mensaje en redes sociales.

Señaló que Ucrania se está preparando para tener reuniones con el fin de reforzar la defensa ucraniana frente al terror ruso.

Ante todo, Ucrania necesita apoyo para la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, una ampliación de la cooperación en el formato de los acuerdos sobre drones y un incremento de la presión sobre Rusia con sanciones, dijo.

"Debemos poner fin a esta guerra de forma digna y con seguridad garantizada. Y precisamente a través de la fuerza, la unidad de los socios y la presión sobre Rusia, esto se puede lograr de manera duradera", afirmó.

Zelenski recordó que Rusia ataca a diario ciudades ucranianas y la infraestructura civil y precisó que sólo esta semana, las fuerzas rusas lanzaron contra Ucrania 1.920 drones de ataque, 1.790 bombas aéreas guiadas y 17 misiles de distintos tipos.

"Debemos intensificar nuestra respuesta a estos ataques", subrayó.

Ataque ruso con drones

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó el sábado 98 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed (incluidos los propulsados por reacción), Gerbera, Italmas y drones réplica Parodia contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 91 en el norte, sur y este del país hasta la mañana de este domingo.

Los drones se lanzaron desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk y desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, precisa el comunicado publicado en Telegram.

Se registraron impactos de siete drones en seis localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en cuatro.

El ataque continuaba en el momento de la publicación del parte con varios drones rusos en el espacio aéreo ucraniano.