Zelenski reportó exitosos ataques ucranianos en San Petersburgo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de St. Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

"Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión", dijo Zelenski en su cuenta de X.

"En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de St. Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo", agregó

Zelenski calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

"Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión", escribió.

Habitantes de San Petersburgo fueron ordenados a no salir de sus casas

En la víspera, las autoridades de San Petersburgo ordenaron por primera vez en toda la guerra a los habitantes de la segunda ciudad rusa que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones.

"Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle", escribió Alexandr Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram.

Ucrania ya lanzó un ataque masivo contra la urbe el miércoles, coincidiendo con el comienzo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, presidido por el líder ruso, Vladímir Putin.

Por ese motivo, los usuarios se quejaron de continuos cortes en el servicio de internet.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados enemigos golpearon el Instituto de Tecnología Térmica en la localidad de Lomonósov, vinculada con la fabricación de armamento submarino; una refinería en Peterhof, localidad famosa por el Palacio de Pedro I, y un edificio de la academia de cadetes de la Armada en el puerto báltico de Kronstadt.