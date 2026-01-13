París también vive protestas agrícolas contra acuerdo con el Mercosur
"Ursula deten el Mercosur" fue uno de los mensajes que agricultores franceses colgaron en sus tractores frente a la sede de la Asamblea Nacional en París, en alusión a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en medio de las protestas contra un acuerdo comercial europeo con el Mercosur..
El avance de la liberación de importaciones agrícolas desde el Cono Sur de América Latina es visto como un triunfo de la gran industria hortofrutícola, en desmedro de los pequeños agricultores y la vida del campo en el Viejo Continente.
