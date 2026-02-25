La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) saliente, Camila Vallejo, recibió en La Moneda este miércoles a Mara Sedini, futura vocera del Ejecutivo de José Antonio Kast, con quien sostuvo una reunión bilateral en el marco de los preparativos para el traspaso de mando.

La reunión bilateral, calificada por ambas como "cordial" y "republicana", marcó el inicio formal del traspaso de información administrativa y programática de la cartera.

Durante el encuentro, Vallejo hizo entrega de una carpeta detallada con los lineamientos del ministerio, proyectos de ley en curso y aspectos administrativos clave. "Quedamos a disposición no sólo de contestar preguntas ahora, sino de mantener el vínculo hasta el momento en que termine nuestro mandato", afirmó la secretaria de Estado.

"La ministra fue muy clara, se nos entregaron diversos lineamientos. Estamos muy contentos con esta reunión, la primera de muchas", valoró Sedini, que destacó la importancia de asegurar la continuidad del Estado.

"Independiente de cualquier diferencia que podamos tener, creemos en la institucionalidad y en estos traspasos republicanos", señaló la futura vocera, quien además reconoció la "fortaleza" de Vallejo tras cuatro años al frente de una de las carteras con mayor exposición pública y visibilidad mediática.

