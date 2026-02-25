Síguenos:
La formación de Colo Colo para el Superclásico ante U. de Chile en el Monumental

Esta es la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico, válido por la quinta fecha de la Liga de Primera, que se disputará el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

