El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la entrega del proyecto habitacional Villa Portales del Maule, que beneficiará a 276 familias de las comunas del Maule, Talca y sectores cercanos. El complejo incluye viviendas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida, además de espacios inclusivos como áreas verdes, juegos infantiles, ruta accesible, máquinas de ejercicio e iluminación comunitaria.

LEER ARTICULO COMPLETO