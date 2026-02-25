Síguenos:
Presidente Boric encabezó entrega de viviendas en la Región del Maule

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la entrega del proyecto habitacional Villa Portales del Maule, que beneficiará a 276 familias de las comunas del Maule, Talca y sectores cercanos. El complejo incluye viviendas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida, además de espacios inclusivos como áreas verdes, juegos infantiles, ruta accesible, máquinas de ejercicio e iluminación comunitaria.

