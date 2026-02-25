Bajo un amplio despliegue de seguridad, Carabineros dio inicio este miércoles a la segunda y última fase del desalojo del campamento Dignidad, ubicado en la Quebrada de Macul, comuna de La Florida.

El operativo, coordinado por la Delegación Presidencial Metropolitana y respaldado por un decreto alcaldicio, comenzó con barricadas encendidas por un grupo de pobladores en un intento por frenar la acción policial.

No obstante, agentes de diálogo de la institución lograron disuadir a los manifestantes, permitiendo el ingreso de maquinaria y personal especializado de Control del Orden Público (COP), GOPE y unidades de investigación delictual para asegurar el perímetro de las 400 viviendas emplazadas en esta zona de alto riesgo de aluvión.

