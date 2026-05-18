Francia: Exgerente bancario es juzgado por violar y prostituir a su pareja

El Tribunal de lo Penal de los Alpes de Alta Provenza inició este lunes un juicio a puerta abierta contra un exgerente bancario acusado de violar, prostituir y cometer "actos de barbarie" contra su expareja entre los años 2015 y 2022.

El proceso, que se desarrollará hasta el 22 de mayo de forma pública por petición expresa de Laetitia (42 años), evoca el de Gisèle Pelicot, la mujer que marcó un hito en 2024 al solicitar un juicio público contra su exmarido, quien terminó condenado a 20 años de cárcel por haberla drogado para que la violasen decenas de desconocidos durante una década.

"Ella (Gisèle) ha terminado por convencerme (...). Es él el que debe sentir vergüenza", dijo ante la prensa francesa Laetitia, quien asegura sufrir hoy en día las consecuencias de las torturas que denuncia.

"Estoy considerada como un adulto con una discapacidad permanente. Tengo incontinencia y vivo con morfina y ansiolíticos. Duermo dos o tres horas al día", indicó al canal TF1.

El acusado, Guillaume B., está en prisión provisional desde 2022, cuando la policía tuvo conocimiento de los hechos hoy juzgados gracias a la denuncia de una amiga de Laetitia.

El hombre, quien niega las acusaciones y asegura que ella estaba de acuerdo con ciertas prácticas sexuales consideradas extremas, podría ser condenado a cadena perpetua. Los expertos psiquiátricos y psicológicos lo describen como alguien "sádico, perverso y muy peligroso".

Laetitia denunció haber sido manipulada y coaccionada por Guillaume B., quien la forzó a prostituirse con centenares de hombres, incluso estando embrazada de la hija en común que tuvieron en 2017.

"Me daba puñetazos, cortes en la espalda, me pegaba con una tabla de cortar de madera (...). También me quemaba con su cigarrillo", aseguró la denunciante en otra entrevista al canal France 3.