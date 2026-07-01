Macron: La pena de muerte es un riesgo existencial para la democracia

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la abolición de la pena de muerte como "una batalla contemporánea", dado el resurgimiento del debate sobre su aplicación, y advirtió que restablecerla entrañaría un riesgo "existencial" para la democracia.

El líder galo participó el martes en la primera jornada de la novena edición del Congreso por la Abolición de la Pena de Muerte, que se celebra esta semana en París, e insistió en que suprimir del todo la pena máxima es una lucha que "nunca está ganada, nunca".

Aunque reconoció que en los últimos años ha habido más países que han abolido totalmente la pena capital, y otros están en proceso de hacerlo, destacó que el año pasado hubo en el mundo el mayor número de ejecuciones desde 1981: 2.707 personas fueron ajusticiadas en 17 países, y otras 25 mil personas están a la espera de su ejecución.

"La batalla por la abolición -que es una batalla por la dignidad humana- es una batalla eminentemente contemporánea, porque este debate vuelve a nuestra sociedad... En nuestras sociedades, muchos piensan que la pena de muerte sería una respuesta", señaló.

Sin embargo, continuó, "la pena de muerte nunca ha hecho una sociedad más segura porque no disuade, eso es falso, se ha demostrado, se ha evaluado".

"Negación de la humanidad"

Más allá de repetir que la pena capital puede considerarse "un arma, pero nunca un escudo", justificó su abolición en nombre de "la dignidad humana".

"Incluso al peor de los hombres o a la peor de las mujeres no le podemos negar su parte de humanidad", filosofó el jefe del Estado francés, que añadió que a los que delinquen hay que castigarles y exigirles una reparación, "pero no podemos retirarles su pertenencia a la humanidad".

Sobre todo, argumentó que "la pena de muerte no es eficaz, al contrario de lo que se dice, y es una negación de la humanidad".

Francia abolió la pena de muerte en 1981 con la llegada al Elíseo del presidente socialista François Mitterrand.