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Bologna consiguió un épico triunfo ante Napoli con un agónico golazo

Publicado: | Fuente: YouTube
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Bologna se llevó un triunfo épico por 2-3 en su visita a Napoli por la fecha 36 de la Serie A. El cuadro forastero tomó ventaja inicial con goles de Federico Bernardeschi y Riccardo Orsolini, pero tras el empate local gracias a Giovanni Di Lorenzo y Alisson Santos, una espectacular volea acrobática de Jonathan Row en los descuentos sentenció la victoria definitiva para la visita en el Estadio "Diego Armando Maradona".

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