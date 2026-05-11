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Revelan cómo se produjo el descarrilamiento de un tren de carga en Chiguayante

Publicado: | Fuente: Cristofer Espinoza / X
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Un informe preliminar de la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios de EFE-Trenes de Chile señaló que el descarrilamiento registrado este fin de semana en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío, fue responsabilidad de la empresa Fepasa.

La evaluación técnica del incidente determinó que una rueda se desenganchó del muñón de tope, se cortó y provocó la pérdida de control de nueve vagones del tren cargado con celulosa, que procedía de Laja y se dirigía al puerto de Coronel.

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