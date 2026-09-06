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Tópicos: Mundo | Francia

Ola de calor en Francia: Termómetro supera los 40 grados y marca récords históricos en septiembre

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El reporte meteorológico destaca que en Perpiñán se constató "un valor nunca visto para el mes de septiembre en la zona" al alcanzar los 39,4 °C.

Este fenómeno ocurre tras un periodo estival que acumuló "53 días en tres olas de calor, lo que significa un récord desde que comenzaron los registros en 1900".

Ola de calor en Francia: Termómetro supera los 40 grados y marca récords históricos en septiembre
 EFE (referencial)

El servicio oficial Météo-France advirtió que el aumento térmico comenzará a avanzar hacia la mitad norte del país.

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El nuevo episodio de calor intenso dejó temperaturas de unos 40 grados en varios puntos del sur de Francia, con varios registros inéditos para un mes de septiembre, tras un verano meteorológico que fue de récord desde que se tienen datos históricos con 53 días de olas de calor.

De acuerdo a los datos provisionales recopilados por el servicio público Météo-France, el sábado durante la tarde se registraron hasta 39,4 grados en Perpiñán (sur), un valor nunca visto para el mes de septiembre en la zona.

También se vieron temperaturas inéditamente altas para esta época del año en Narbona (37,8 grados), Nîmes (37 grados), o Bormes-les-Mimosas (38,1).

En la jornada del viernes, el termómetro ya se había situado en niveles sin precedentes en puntos del sur de Aquitania, Occitania y el valle del Ródano, con la máxima (40,2 grados) anotada en Céret (Pirineos Orientales), informó el organismo meteorológico francés.

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Se prevé que el impacto llegue a zonas como Bretaña, Normandía e Isla de Francia con valores entre los 30 y 32 grados. (FOTO: EFE)

Este domingo, este episodio de calor que comenzó el jueves pasado -Météo-France no lo cataloga como "ola"- prosigue y provocará un aumento del mercurio en la mitad norte del país, que no obstante se ve mucho menos afectada por este fenómeno.

Se prevé que el calor intenso se extienda hasta Bretaña, Normandía e Isla de Francia (la región donde se encuentra París), donde se esperan temperaturas de entre 30 y 32 grados.

Este verano meteorológico hubo en Francia 53 días en tres olas calor, lo que significa un récord desde que comenzaron los registros en 1900.

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