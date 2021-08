Fallecidos por terremoto en Haití ya superan los 700

El número de víctimas fatales a causa del terremoto de magnitud 7,2 que asoló este sábado el sur y otras zonas de Haití aumentó a 724, según un nuevo balance ofrecido este domingo por Protección Civil, que precisa que hay 2.800 heridos.

La información indica que 500 personas murieron en el sur, 100 en Grand Anse, 122 en Nippes y dos en el noreste.

El terremoto destruyó "muchos" hospitales, escuelas, iglesias, hoteles y empresas privadas, dijo Jerry Chandler, director general de Protección Civil, mientras continúan las tareas de rescate y la evaluación de los daños.

Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente Jovenel Moise, dijo que "vivimos un periodo difícil", por lo que es "momento de unirse" y tener "una mayor solidaridad con las personas más afectadas".

"Olvidemos nuestras disputas. Olvidémonos de todo lo demás, ayudemos a los más pobres y necesitados", dijo la autoridad y afirmó que su gobierno "se está movilizado" y prometió una respuesta oficial "más adecuada" que la de 2010, cuando un sismo de magnitud 7 asoló parte del país, causando 300.000 muertos y cerca de 1,5 millones de damnificados.

Además, Henry agradeció la ayuda de la comunidad internacional, que ha puesto a disposición del país aviones, barcos y helicópteros "para hacer frente al desastre que tenemos".

CHILENA EN HAITÍ: HASTA EL MOMENTO "LA SEGURIDAD ESTÁ BIEN"

Consuelo Zamora, chilena que vive hace 10 años en Haití y que fundó un centro de rehabilitación en el país caribeño, relató la situación que se vive en el lugar luego del terremoto.

"Hay mucha gente en la zona rural que falleció, la gente no está durmiendo en sus casas, acá en el pueblo mucha gente se fue de sus casas, están casi vacías y la gente que ha quedado está durmiendo en las calles, en carpas o autos, pero nadie está dentro de sus casas. No hay militares, no se ve despliegue de la policía, nada, pero no hay robos, en ese sentido la seguridad está bien", indicó.

Acotando que "las réplicas que han sido súper fuertes durante la noche, hoy en la mañana, no sabemos si es un terremoto, si es una réplica, porque también hay muy poca información".