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Tópicos: Mundo | India-Pakistán

India detuvo a 3.000 personas tras el asesinato de un policía en Cachemira

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La zona es motivo de disputa con Pakistán desde 1947, y epicentro de la resistencia política y armada al control de Nueva Delhi.

India detuvo a 3.000 personas tras el asesinato de un policía en Cachemira
 EFE archivo
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Las fuerzas de seguridad indias detuvieron a unas 3.000 personas sospechosas de colaborar con grupos insurgentes en la Cachemira administrada por India y demolieron dos viviendas vinculadas a presuntos insurgentes tras el asesinato de un policía, informaron fuentes oficiales.

La operación fue lanzada después de que el agente Ashiq Hussain, miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Jammu y Cachemira, muriera el miércoles por disparos de presuntos insurgentes en la ciudad de Anantnag.

Hussain, originario del distrito de Budgam, estaba desplegado en labores de seguridad para la peregrinación hindú de Amarnath Yatra, que conduce a una cueva sagrada en el Himalaya y que permanece suspendida desde hace tres días por las malas condiciones meteorológicas, según la policía.

Fuentes policiales indicaron que las operaciones, coordinadas y basadas en información de inteligencia, se realizaron en varios distritos del valle de Cachemira.

"El objetivo es localizar y destruir las redes que proporcionan apoyo financiero, logístico y de otro tipo a los grupos terroristas", afirmó a EFE un alto funcionario policial bajo condición de anonimato.

Las medidas siguen un patrón cada vez más habitual en Cachemira tras ataques insurgentes, con detenciones masivas y demoliciones de propiedades vinculadas a presuntos milicianos o a sus supuestos colaboradores; en medio de la disputa con Pakistán, que data de 1947 y en la que Nueva Delhi acusa a Islamabad por apoyar a grupos insurgentes.

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