India llegó a los 47 grados y marcó récord histórico de consumo eléctrico

La India, el tercer mayor consumidor de energía del planeta, se enfrenta al abril más caluroso en cuatro años con temperaturas de hasta 47 grados en el norte del país y una demanda récord en energía en plena crisis mundial de suministro por la guerra en Irán.

"La India logró satisfacer su mayor demanda máxima histórica de electricidad, de 256,1 Giga Watts (GW), el 25 de abril de 2026 a las 15:38 horas, sin sufrir escasez, al tiempo que mantenía las exportaciones de electricidad a los países vecinos", declaró en un comunicado el Gobierno indio.

El consumo de electricidad en el país, que se estima como el más poblado del mundo, aumentó 8,9% este mes con respecto al mismo periodo del año pasado, debido en gran parte al aumento de las temperaturas que asolan todo el mapa nacional.

El martes, el estado norteño de Uttar Pradesh llegó a registrar 47,6 grados, una de las temperaturas más altas para este mes desde que se iniciaron los registros en 1901, según datos del Departamento Meteorológico de la India (IMD).

La estabilidad del sistema depende desde febrero del conflicto entre Israel e Irán, que ha paralizado de facto el estrecho de Ormuz, vital para el Gas Natural Licuado (GNL) que la India importa para sus "plantas de pico" (centrales que se activan rápidamente cuando hay mucha demanda).

Ante la interrupción del flujo, el Ministerio de Petróleo y Gas Natural decretó el 9 de marzo una nueva regulación de suministro para priorizar al 100% el combustible destinado a hogares y transporte. Como resultado, la capacidad de generación a gas (que solo contribuyó a la red el 2% este mes) está reducida por falta de combustible justo cuando el calor es más intenso .

Según el Ministerio de Energía, la demanda récord se cubrió primero con recursos térmicos como el carbón (66,9%) y después con energías renovables, principalmente la solar (21,5%), que ya actúa como una fuente de suministro en la India.

El país ha aumentado su producción de plantas solares durante la última década, además de haber aumentado su producción de carbón exponencialmente, lo que ha permitido al país gestionar estos picos de demanda, especialmente durante el día.

Sin embargo, el sistema sufre más al caer el sol y requerir la energía de las centrales, provocando varios déficits nocturnos durante los últimos días y un aumento de precio nocturno al límite regulatorio, según informes del Controlador de la Red y del mercado.

Según reportan medios locales, las ventas de equipos de aire acondicionado han subido 25% en todo el país, con picos del 90% en el sur, y los vendedores de firmas como Blue Star han declarado que la mayor parte del stock antiguo se ha agotado y sólo están recibiendo 50% de las unidades que solicitan a las fábricas.