Colo Colo quiere volver a ratificar su liderato ante un Cobresal que lucha en el fondo

Un choque de realidades disímiles tendrá este sábado el Estadio Monumental, recinto en el que Colo Colo recibirá a Cobresal partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) buscando extender aún más su dominio en la fecha 15 de la Liga de Primera.

El cuadro de Macul llega en un estado envidiable. Los dirigidos por Fernando Ortiz lideran con 33 unidades y arrastran una impecable racha de cinco triunfos en línea en el torneo local.

Buscando sostener esa forma invicta como local, el "Tano" dispondrá de Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Javier Correa.

En la vereda contraria, el panorama es sombrío para los de El Salvador al ubicarse en la decimocuarta posición con apenas 13 puntos, merodeando peligrosamente la zona de descenso directo.

Tras una amarga caída por la cuenta mínima ante Ñublense, Gustavo Huerta se ve obligado a revertir una estadística que no ve a los "mineros" festejar desde 2021 en este recinto.

Sin embargo, el cuadro nortino tiene la opción de encendar la pelea abajo y dar caza a Audax Italiano, que se quedó con 16 unidades tras empatar con Deportes La Serena (19).

Con el arbitraje de Diego Flores, todos los pormenores de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.