Millones repiten en India un examen filtrado, entre protestas y polémico veto a Telegram

Más de dos millones de estudiantes repiten este domingo en la India el examen de acceso público a medicina, un mes después de que la primera convocatoria fuera cancelada tras una filtración masiva de las respuestas, desatando una ola de indignación que ahora exige la dimisión del ministro de Educación y que fue acompañado por un polémico veto a la aplicación Telegram.

"¡Mucha suerte a todos los candidatos de NEET (UG) 2026! Este es el día para el que se han preparado. Mantengan la calma, confíen en sí mismos y den lo mejor de sí: se han ganado este momento", escribió en un comunicado la Agencia Nacional de Exámenes (NTA, en inglés).

La prueba pública sucede en medio de una sentada indefinida hasta conseguir la dimisión del ministro de Educación Dharmendra Pradha, liderada por el movimiento juvenil del 'Partido de las Cucarachas' (CJP), un fenómeno político de la Generación Z que ha canalizado el descontento universitario.

Despliegue de la Fuerza Aérea

Para tratar de contener el escándalo, el Gobierno central y la NTA desplegaron a la Fuerza Aérea del país para custodiar el examen, además de una monitorización virtual en tiempo real de 138.560 cámaras de circuito cerrado en 5.440 centros y la activación de 51.311 inhibidores de señal para combatir posibles fraudes electrónicos.

La polémica adquirió relevancia internacional después de que el Gobierno ordenara el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram para, según indica, evitar a las redes de fraude que operan en ella y venden pruebas falsas como la prueba oficial.

Muchas organizaciones civiles apuntaron sin embargo a que la drástica medida, ratificada por el Tribunal Superior de Delhi y que estará vigente hasta un día después de la prueba, es sólo una forma de evadir el verdadero problema, que viene del sistema educativo.

La prueba filtrada

Según declararon a EFE representantes estudiantiles en una de las protestas, las respuestas de los exámenes que se venden por Internet pueden costar hasta 10.500 dólares. Un joven de 18 años explicó que algunos de sus amigos tuvieron pensamientos suicidas después de la filtración de las respuestas del examen NEET.

De acuerdo con datos oficiales y registros del Instituto Nacional de Salud (NIH), más de 13.000 estudiantes mueren por suicidio cada año en la India, lo que representa aproximadamente el 7,6% de la totalidad de fallecimientos por esta causa a nivel nacional.

De esta cifra, el fracaso o el estrés provocado por los exámenes oficiales se consolida como un detonante directo, habiéndose vinculado formalmente unos 12.600 suicidios de jóvenes a la no superación de estas pruebas académicas entre 2019 y 2024.