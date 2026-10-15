Integrante de la familia real de Abu Dabi fue hallada inconsciente tras consumir cocaína

Una integrante de la familia real de Abu Dabi fue condenada en Reino Unido por negligencia infantil, luego de ser encontrada inconsciente en una calle de Londres tras consumir cocaína, mientras estaba al cuidado de un niño de tres años.

Se trata de Mahrah Al Nahyan, de 32 años, quien fue hallada descalza y apoyada contra unas rejas en el oeste de la capital británica, en junio pasado, según informó The New York Post.

Un video grabado por un testigo muestra a la mujer inconsciente junto a un hombre tendido boca arriba, mientras un niño pequeño, que tampoco llevaba zapatos, jugaba cerca de una calle con tránsito.

Ante la situación, varias personas se acercaron para ayudar y permanecieron junto a ellos hasta que llegó la policía. Durante la audiencia judicial, se informó que Al Nahyan había reconocido haber consumido cocaína en los días previos al incidente y que, cuando los funcionarios llegaron, estuvo cerca de media hora sin responderles.

Cuando finalmente reaccionó, la mujer les gritó: "Esto no es un matadero, ¿por qué les importa tanto? ¿Por qué están tan preocupados?".

El fiscal a cargo del caso explicó que un transeúnte fue quien advirtió que el menor estaba sin supervisión y expuesto al tránsito. "El testigo notó que el niño estaba sin supervisión, sin zapatos, en la calle y con un scooter, por lo que varias personas intervinieron al ver que se encontraba cerca del tránsito", señaló ante el juez.

Aunque la policía encontró elementos relacionados con el consumo de drogas al registrar a Al Nahyan, no halló sustancias ilegales. Tampoco se ha revelado públicamente qué vínculo tiene la mujer con el niño.

Tras el episodio, la integrante de la familia real reconoció un cargo de negligencia infantil y comenzó un tratamiento por adicción a las drogas en un centro de rehabilitación. Su abogado defensor, Stephen Vullo KC, explicó que espera completar un programa de tres meses a fines de octubre y continuar luego con el tratamiento de manera ambulatoria, además de asistir a reuniones de Narcóticos Anónimos.

"Tiene la intención de completar todas las etapas de un programa de tres meses, que finalizará a fines de este mes", indicó el abogado, quien también sostuvo que su representada planea arrendar una vivienda cerca del centro para seguir con su recuperación.

El juez a cargo del caso impuso a Al Nahyan una condena de dos años de cumplimiento comunitario, que incluye un requisito de rehabilitación, además de una multa total cercana a los 8.000 dólares (unos 7,8 millones de pesos chilenos).

En la audiencia también se informó que la mujer recibe una asignación mensual de poco más de 10.500 dólares (cerca de 10,3 millones de pesos chilenos), mientras que la fortuna de la familia real de Abu Dabi, a la que está vinculada por matrimonio, se estima en unos 300.000 millones de dólares (aproximadamente 294 billones de pesos chilenos).