Irán comunicó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que la República Islámica está intercambiando mensajes con Estados Unidos a través de mediadores en los que le ha transmitido sus condiciones para poner fin a la guerra.

"Se han intercambiado mensajes en los que se han aclarado nuestras condiciones de manera explicita a la otra parte a través de intermediarios", dijo Qalibaf en un discurso en una sesión telemática del Parlamento, informó la agencia ISNA.

El político que lidera el equipo negociador con Estados Unidos insistió en que hasta que no se cumplan las condiciones de Teherán "no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz".

Horas antes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ya había informado de contactos indirectos con Washington sobre las siete condiciones que exige Teherán.

"El mensaje de Teherán es claro e inequívoco: si Washington quiere salir del atolladero en el que se ha metido y evitar enredarse aún más, no tiene más remedio que aceptar los derechos y las condiciones de Irán", dijo en X Rezaei.

Las fuentes no explicaron cuáles son esas siete condiciones, pero en las últimos semanas las autoridades iraníes han afirmado que quieren el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloque naval a sus puertos y buques, entre otros.

Las declaraciones de Qalibaf y Rezaei se producen poco antes de la visita de este domingo a Teherán de Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, uno de los países que median entre Teherán y Washington.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.