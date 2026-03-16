Irán acusa a la ONU de "normalizar la hostilidad" en medio de ataques de EE.UU. e Israel

El gobierno de Irán acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de exagerar deliberadamente la situación interna del país para justificar la agresión internacional que enfrenta actualmente.

La delegación iraní ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó que informes y denuncias sobre violaciones de libertades fundamentales han sido utilizados como una herramienta política para "normalizar la hostilidad" contra el país.

Según el embajador iraní en Ginebra, Ali Bahreini, esta presión diplomática habría contribuido a que Irán fuese visto como un objetivo legítimo en el escenario internacional.

"Con esa presión política sostenida, acompañada de propaganda, Irán acabó por ser considerada un objetivo legítimo", afirmó Bahreini ante el organismo internacional, señalando que las "injustas denuncias" presentadas por algunos países ante el Consejo "sentaron las bases para la agresión que estamos viendo".

El diplomático aseguró que los ataques contra su país están siendo perpetrados por "algunos de los actores de la escena con menos escrúpulos", en alusión directa a Estados Unidos y Israel. Las declaraciones se dieron durante una sesión del organismo en Ginebra en la que se abordaron denuncias sobre abusos a los derechos fundamentales en Irán.

El debate del consejo se basó en un informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Irán, que analiza hechos previos al inicio del conflicto armado el 28 de febrero y denuncia, entre otros puntos, la represión violenta del régimen contra manifestaciones registradas en enero.

Sin embargo, Bahreini cuestionó que el organismo no centre sus discusiones en lo que calificó como crímenes derivados de los bombardeos contra su país. "Lo que el Consejo debería debatir es la masacre de niñas sentadas en sus pupitres o la agresión contra un pueblo cuyo patrimonio milenario está siendo destruido", afirmó.

Durante la sesión, varias delegaciones evitaron criticar al gobierno iraní y concentraron sus intervenciones en condenar los ataques contra el país. Representantes de Rusia, China y Venezuela cuestionaron lo que consideran un uso político de los derechos humanos en el escenario internacional.

La delegación rusa sostuvo que la ofensiva militar busca "destruir a Irán", mientras que China manifestó su rechazo a la "politización de los derechos humanos" y expresó preocupación porque los ataques ocurrieran mientras el país mantenía negociaciones diplomáticas con Washington.

Por su parte, Venezuela afirmó que "la politización de los derechos humanos y el doble rasero no son aceptables", recordando además el impacto de las sanciones internacionales que enfrenta la nación persa.