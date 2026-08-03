Trump: Irán tiene una última oportunidad para firmar un buen acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

Trump anunció en la víspera que Washington y Teherán reiniciarían este lunes unas negociaciones de paz, que permanecen estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, que ya cumplió cinco meses sin visos claros de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes desmintieron que mantengan negociaciones con EE.UU. y advirtieron que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20% del crudo mundial.

El republicano, que ya se quejó de la actitud "hipócrita" de Irán, reiteró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones están teniendo lugar a petición de Teherán, que "no quería sufrir un ataque, por lo que manifestó su deseo de dialogar".

"Queremos hablar sobre el estrecho pero, desde mi punto de vista, y esto es lo más importante, queremos hablar sobre la desnuclearización de Irán", añadió.

Trump detalló que la primera fase de las conversaciones "consiste en la apertura del estrecho (de Ormuz). La segunda fase será la desnuclearización, lo cual llevará algún tiempo. Pero nos mantenemos firmes en este punto: no pueden tener armas nucleares", repitió.

A pesar de que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico Ormuz, y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.

"Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total", amenazó Trump este lunes en su red Truth Social.