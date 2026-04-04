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Tópicos: Mundo | Italia

Italia detuvo a peligroso capo mafioso Roberto Mazzarella

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El operativo policial sorprendió al líder criminal, quien evadía la justicia hace meses.

El escondite del fugitivo era una residencia de alta gama en la pintoresca costa amalfitana.

Italia detuvo a peligroso capo mafioso Roberto Mazzarella
 EFE

El sujeto figuraba entre los más buscados de la nación, con una orden de detención por homicidio agravado.
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Los carabineros (policía militarizada italiana) detuvieron esta madrugada en una villa de lujo de la costa amalfitana (sur) al capo mafioso Roberto Mazzarella, jefe del clan homónimo de la Camorra napolitana y considerado uno de los fugitivos más peligrosos del país.

Mazzarella, de 48 años, se encontraba prófugo desde el 28 de enero de 2025, cuando logró escapar a la ejecución de una orden de prisión cautelar emitida por el Tribunal de Nápoles por su presunta implicación en un homicidio agravado por el método mafioso.

El arresto se produjo en el municipio de Vietri sul Mare, cerca de Salerno (sur de Italia), en plena costa amalfitana, donde el fugitivo se ocultaba junto a su esposa y sus dos hijos, según informaron los carabineros en un comunicado.

"El prófugo fue localizado en una villa de lujo de la costa amalfitana y, en el momento del arresto, no opuso resistencia", precisaron.

La intensa búsqueda

Durante el registro del inmueble los agentes se incautaron de tres relojes de lujo, cerca de 20.000 euros en efectivo, documentación falsa, varios teléfonos móviles y manuscritos relacionados con la posible contabilidad de sus actividades ilícitas.

Mazzarella figuraba en la lista de los cuatro prófugos de máxima peligrosidad del Ministerio del Interior italiano y sobre él pesaba también una Orden de Detención Europea emitida por el Tribunal de Nápoles el 18 de abril de 2025.

La operación fue coordinada por la Dirección de Investigación Antimafia de Nápoles y ejecutada por los carabineros de la Unidad de Investigación del Comando Provincial de la misma ciudad.

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