Italiano creó más de 900 imágenes de explotación sexual de menores con IA

Un hombre de 52 años fue detenido en la ciudad italiana de Venecia, acusado de generar con Inteligencia Artificial (IA) más de 900 imágenes de explotación sexual de menores, informó este miércoles la Policía italiana.

El sospechoso, que enfrenta un delito de producción de pornografía infantil, creó las imágenes con modelos generativos de IA desde su casa, con "un sofisticado sistema tecnológico".

Según la Policía, el sistema podía generar imágenes "extremadamente realistas, tanto que resultaba difícil distinguirlas de fotografías auténticas", aunque sin correspondencia con la realidad.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de una organización internacional para la protección de menores en internet, coordinada por la Fiscalía de Venecia.

A través de un análisis forense digital y de datos informáticos, los investigadores pudieron identificar al hombre, que fue detenido por agentes del Centro de Operaciones de Ciberseguridad veneciano.

Un día antes, la periodista italiana Francesca Barra denunció la difusión de imágenes pornográficas falsas suyas generadas por IA en una plataforma dedicada a los llamados "deep nudes", fotografías manipuladas digitalmente que muestran desnudos.

Según medios italianos, también han sido víctimas de esta web, que opera a nivel mundial, actrices, políticas y figuras mediáticas como Britney Spears, Taylor Swift o Sydney Sweeney.

No se trata, sin embargo, del único portal de este tipo: en Italia, las autoridades han desmantelado recientemente varias páginas y grupos que difundían imágenes alteradas mediante IA o photoshop, como Phica.eu.

También cerraron el grupo de Facebook "Mia Moglie" ("Mi Esposa" en italiano), de índole parecida, pues en él, hombres compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento.