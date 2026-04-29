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Tópicos: Mundo | Japón

Hombre incineró el cadáver de su pareja en un zoológico japonés

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Confesó ante la Policía haber utilizado las dependencias del establecimiento en el que trabajaba para deshacerse del cuerpo.

Hombre incineró el cadáver de su pareja en un zoológico japonés
 Expedia.com (Referencial)

El Asahiyama Zoo, que visitan 1,3 millones de personas al año, permanecerá cerrado hasta culmine la investigación.

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La Policía japonesa ha intensificado la investigación en torno a la desaparición de una mujer, después de que su marido confesara haberse deshecho del cadáver en el incinerador del zoo donde trabajaba.

El popular zoológico de Asahiyama, en la prefectura norteña de Hokkaido, debía abrir sus puertas este miércoles coincidiendo con el periodo de vacaciones conocido en Japón como "semana dorada". El alcalde de la ciudad de Asahikawa, Hirosuke Imazu, reveló sin embargo la "difícil decisión" de posponer la apertura mientras la Policía busca el cadáver.

El zoológico permanecerá cerrado al menos hasta el viernes, dijo ayer Imazu en una rueda de prensa, según el diario Asahi. "Mientras colaboramos completamente con la investigación, tomará tiempo para prepararnos a recibir visitantes", dijo.

La investigación comenzó después de que una persona denunciara la desaparición de la mujer desde finales de marzo, afirmó el periódico japonés Yomiuri. La Policía interrogó al marido de la desaparecida, quien -según el diario Asahi- admitió la semana pasada haber utilizado el incinerador del zoológico en el que trabajaba para deshacerse del cuerpo.

Los investigadores continúan examinando el zoológico más septentrional de Japón, según Asahi, abierto en 1967 y que en el pasado año fiscal atrajo a cerca de 1,33 millones de personas. Las instalaciones estaban cerradas al público desde principios de mes con el objetivo de preparar el recinto para una nueva temporada de visitantes.

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