Japón ofrecerá hasta $112 mil a solteros que utilicen aplicaciones de citas

Japón ofrecerá hasta 20.000 yenes al año, cerca de 112 mil pesos chilenos, a personas solteras que utilicen aplicaciones de citas, como parte de una estrategia para enfrentar su crisis demográfica.

La medida se implementa en la prefectura de Kochi, en el suroeste del país, donde las autoridades buscan promover relaciones estables y, a largo plazo, contribuir al aumento de la natalidad.

El programa contempla un apoyo económico destinado a cubrir parte de los costos asociados al uso de plataformas de citas o servicios especializados para encontrar pareja, siempre que estos estén autorizados por las autoridades locales.

La iniciativa está dirigida a personas solteras entre 20 y 39 años que residan en la zona. Desde el gobierno local apuntan a que el costo de buscar pareja se ha transformado en una barrera para muchos jóvenes, lo que incide en la baja formación de vínculos.

Japón enfrenta desde hace años un escenario marcado por la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la disminución de matrimonios, factores que han impactado en su crecimiento demográfico. En 2024, el país volvió a registrar cifras históricamente bajas en nacimientos.

En el caso de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que la población alcanzará los 20.150.948 habitantes a junio de 2026, de acuerdo con sus estimaciones más recientes.

El organismo prevé que el país llegará a su máximo poblacional en 2035, con cerca de 20,6 millones de personas, para luego iniciar un descenso progresivo a partir de 2036, que podría llevar la cifra a cerca de 16,9 millones hacia 2070.