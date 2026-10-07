El historiador Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, comentó en Cooperativa el tercer aniversario del atentado terrorista cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, y la brutal reacción hebrea que hoy tiene a la Franja de Gaza convertida en ruinas.

El experto explicó que el ataque de la milicia desbarató cualquier posibilidad de diálogo, negociación o reconciliación a corto o mediano plazo entre Israel y el mundo árabe, al extremar las posiciones de lado y lado. También afirmó en el poder al cuestionado Benjamín Netanyahu, pese a sus causas judiciales por corrupción, y tiene hoy al enclave palestino bajo 10 millones de toneladas de escombros, cuya sola remoción tomará hasta siete años, para una posterior reconstrucción que podría tardar hasta 15.

Pese a estar severamente diezmado en su capacidad política y militar, en su afán de seguir siendo un actor principal y no secundario, "Hamás se ha convertido en un enemigo de los propios habitantes de la Franja", aseguró Wilson. La opción de un futuro "desprendido" de esta organización es posible, pero aún está llena de incertidumbre, indicó.

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