Felipe Sierra Uthman, coordinador general de la delegación chilena que integra la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a Gaza, destacó este jueves, en entrevista con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la presencia de voluntarios nacionales, pese a los peligros involucrados.

"Todos entendemos los riesgos que significa esta misión: cada uno de aquéllos que van en los barcos entiende que su vida puede verse en riesgo; saben que pueden bombardear sus barcos, y aun así deciden ir", resaltó Sierra, que en este momento participa del convoy terrestre (compuesto por un centenar de buses) que recorrerá el norte de África y Asia con destino a la devastada Franja palestina.

Los riesgos incluso van más allá del ataque directo: testimonios de misiones anteriores relatan que activistas fueron "torturados" y "puestos en confinamiento solitario" en las mismas cárceles donde se apremia a palestinos, advirtió el coordinador.

De todas maneras, el foco no es el peligro que asumen los activistas extranjeros, sino la lucha por principios fundamentales, explicó: "¿Queremos un mundo donde se respete el derecho internacional o un mundo donde el genocidio sea normalizado? Es por eso por lo que estamos luchando".

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