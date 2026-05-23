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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

Flotilla: Cancillería defendió haber "realizado todas las gestiones" tras críticas de Chanfreau

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exvocero estudiantil reprochó que el Gobierno "actuó pésimo" por no tomar medidas diplomáticas severas frente a la retención de los compatriotas por Israel.

Ante esto, el Ministerio afirmó que el consulado chileno en Tel Aviv "estuvo en contacto permanente" con Exteriores del mentado país e hizo un "seguimiento".

Flotilla: Cancillería defendió haber
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Los cuestionamientos de Chanfreau se dieron tras arribar a Chile a las 09:00 horas de esta jornada con otros tres compatriotas: Carolina Eltit, Claudio Cariozzi e Ignacio Ladrón de Guevara.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de las críticas surgidas tras el retorno a Chile de los integrantes nacionales de la Flotilla Global Sumud, quienes permanecieron detenidos en Israel antes de ser trasladados a Turquía.

La reacción de Cancillería se produjo luego de las declaraciones de Víctor Chanfreau, uno de los participantes de la misión, que cuestionó el actuar del Ejecutivo tras arribar al país durante la mañana de este sábado: "El Gobierno de Chile actuó pésimo", reprochó.

Desde la cartera señalaron que "el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados en Israel y Turquía, realizó todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla Sumud".

Asimismo, explicaron que desde el momento en que se conoció la interceptación de la embarcación, el consulado chileno en Tel Aviv mantuvo contacto permanente con autoridades israelíes para conocer el estado de los connacionales y coordinar asistencia.

"Desde que se tuvo conocimiento de la interceptación de la flotilla, el consulado en Tel Aviv estuvo en contacto permanente con la Cancillería de Israel solicitando antecedentes del estado de los connacionales y haciendo seguimiento de la situación. Además, realizó todas las coordinaciones para darles asistencia consular, tanto en Israel como en Turquía", indicaron.

La Cancillería también sostuvo que existió comunicación constante con los familiares de los ciudadanos detenidos y que, previo al regreso a Chile, recibieron apoyo consular en Turquía.

Según detallaron, los connacionales tomaron contacto con representantes diplomáticos antes de ser trasladados desde Israel hacia Estambul, donde "recibieron asistencia del Cónsul en Ankara, quien los visitó previo a su regreso a Chile".

Los cuatro ciudadanos chilenos arribaron cerca de las 09:00 horas de este sábado al aeropuerto Arturo Merino Benítez, poniendo fin al proceso que los mantuvo retenidos en Israel tras participar en la misión internacional.

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