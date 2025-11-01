Síguenos:
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Dron de EE.UU. grabó a supuestos miembros de Hamás robando ayuda en Gaza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) difundió un vídeo que, según sus reportes, muestra a operativos del grupo palestino atacando un camión con ayuda humanitaria en Jan Yunis.

La rama política de Hamás a calificó la denuncia estadounidense de "completamente falsa y fabricada", acusando a Washington de una campaña de desinformación.

Estados Unidos mantiene la presencia de sus drones en la Franja con el objetivo de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamás e Israel.

Un dron estadounidense grabó el saqueo de un camión de ayuda en Gaza a manos de presuntos miembros de Hamás, según un vídeo difundido este sábado por el Comando Central de EE.UU. (Centcom); en una acusación que la rama política de Hamás ha denunciado como falsa.

"El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), liderado por Estados Unidos, observó a presuntos operativos de Hamás saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario (...) de socios internacionales a la población de Gaza en el norte de Jan Yunis", detalla el Centcom en X, junto a un vídeo editado en el que no se observa de forma clara el ataque.

"Los operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la mediana de la carretera. Se desconoce el paradero actual del conductor", añade el texto.

Por su parte, el Gobierno de Hamás en Gaza calificó esta acusación de "completamente falsa y fabricada", según un comunicado divulgado por su Oficina de Prensa, que dijo "forma parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas".

"Las fuerzas policiales de la Franja de Gaza han sido responsables de escoltar y garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria", añade el texto que achaca más de 1.000 muertos entre sus filas en los dos años de ofensiva bélica israelí, entre ellos ataques deliberados de Israel.

EE.UU. está sobrevolando su propios drones en la Franja de Gaza, como ya había revelado el diario The New York Times, a fin "de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamás e Israel", según dijo hoy el Centcom.

