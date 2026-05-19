La Flotilla dio por interceptados todos sus barcos tras captura de uno de bandera francesa

La Flotilla Global Sumud afirmó este martes que han sido interceptados todos los barcos que navegaban rumbo a la Franja de Gaza tras la captura del último de ellos, el Lina Al Nabulsi, de pabellón francés, cerca de las 18:00 GMT (14:00 horas de Chile) a 119 millas náuticas del enclave palestino.

Rumbo a Gaza, iniciativa española miembro de la Flotilla, señaló que este último barco pertenecía a la Flotilla de la Libertad, una de las tres iniciativas que formaban parte de esta flota de 57 barcos que partieron desde las costas turcas para intentar romper el bloqueo marítimo israelí a Gaza.

Este último barco llevaba a bordo seis activistas de Francia, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Estados Unidos, indicaron en un comunicado.

La anterior embarcación interceptada por el Ejército israelí fue alrededor de las 15:30 GMT (11:30 hora chilena), cuando una patrullera militar israelí se aproximó al velero Sirus, uno de los últimos barcos que permanecían navegando en dirección a la costa gazatí.

Durante la jornada de este martes, Israel abordó la decena de barcos que aún permanecían operativos, con unos 70 activistas a bordo, después de que el lunes las fuerzas israelíes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes en aguas internacionales próximas a Chipre.

En transmisiones en directo difundidas por los activistas pudo verse cómo soldados israelíes armados subían a algunas de las embarcaciones mientras sus ocupantes, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto.

La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había confirmado este martes que 70 activistas a bordo de diez barcos seguían en ruta hacia Gaza, mientras que cifró en 400 los "participantes civiles desarmados", procedentes de 45 países, que han sido "secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes".

Según los organizadores, los activistas retenidos están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod, a donde podrían llegar en la mañana de este miércoles, aunque todavía se desconoce qué medidas adoptarán las autoridades de Israel una vez desembarquen en su territorio.

Además, la plataforma señaló que al menos cinco barcos habrían recibido disparos, algunos este martes y otros durante los abordajes del lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió que se verifique urgentemente "el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes", después de que activistas italianos denunciasen el uso de balas de goma contra las embarcaciones, según informó el Ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo por su parte que no se usó munición real en las interceptaciones, sino "medios no letales" a modo de advertencia, y negó que se hayan producido heridos.