Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Gaza: Israel dice que concretó ataque contra miliciano de la Yihad Islámica

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ejército israelí confirma una ofensiva “precisa" en el centro de la Franja, alegando planes de un "ataque terrorista inminente".

La operación se realizó en Nuseirat, una zona de la que las tropas se habían retirado tras el acuerdo, reavivando el debate sobre la estabilidad del cese al fuego.

 EFE (referencial)

A 15 días de la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Sanidad de Gaza reporta más de 90 muertos y 300 heridos en nuevos ataques en el enclave devastado.

El Ejército israelí aseguró este sábado haber llevado a cabo "un ataque preciso" en el centro de la Franja de Gaza, contra un miliciano de la Yihad Islámica.

Según el Ejército, este miliciano "planeaba perpetrar un ataque terrorista inminente contra las tropas" israelíes, aunque sin aportar pruebas.

El ataque ocurrió en la zona de Nuseirat, al oeste de la conocida como 'línea amarilla', un área de la que se han retirado las tropas israelíes como parte del acuerdo, y donde la población gazatí sí puede estar.

"Las tropas del Ejército del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", concluye el comunicado del Ejército.

Este sábado se cumplen 15 días desde que entrara en vigor el alto el fuego en una Gaza devastada. En estas dos semanas, Israel ha matado a más de 90 personas y ha dejado heridas a más de 300 personas en nuevos ataques registrados, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.

