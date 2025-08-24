Israel mata a más de 60 gazatíes en un día, y los muertos se aproximan a los 62.700

El Ejército israelí mató en Gaza al menos a 64 palestinos en ataques a lo largo del enclave, según datos de Sanidad de ayer publicados este domingo, lo que aumentó a 62.686 el recuento total de fallecidos.

"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento", detalló el ministerio en el comunicado, en el que dijo que unas 280 personas resultaron también heridas el sábado.

La morgue del Hospital Naser, en la sureña urbe de Jan Yunis, recibió ayer un total de 30 cadáveres, según una fuente de este centro, lo que demuestra la intensidad de los bombardeos en este área donde se aglutina gran población del enclave.

Fue en la región de Jan Yunis donde Israel bombardeó ayer de madrugada tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa, matando a 17 personas, incluidos seis niños. Según una fuente del Hospital Naser, todos con edades entre los seis meses y los 13 años.

Además, en el último día, fueron asesinadas también 19 personas que aguardaban el reparto de ayuda, en una Gaza donde la comida escasea y la capital y zonas colindantes ya padece hambruna; lo que según el Ministerio elevó a 2.095 los muertos que han llegado a los hospitales después de que intentaran conseguir ayuda.

Estos sucesos letales se repiten a diario, ya que una organización respaldada por EE.UU. e Israel reparte alimento de forma muy limitada en complejos militarizados, con las tropas israelíes apostadas a apenas dos kilómetros y, según reveló una investigación reciente de Haaretz, con luz verde para disparar hacia los palestinos a fin de dispersar a las masas.