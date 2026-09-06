Israel mató a una niña de 8 años y a su padre en ataque aéreo en Gaza

Un avión de reconocimiento del Ejército israelí atacó este domingo por la tarde a un "vehículo civil" al oeste de la ciudad de Gaza, provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre, informó el Hospital Al Shifa.

La menor, de nombre Wafaa Yousef Nabil Akila, cumplía 9 años el próximo 11 de noviembre; su progenitor, Youssef Nabil Rabah Akila, tenía 36 años.

Al citado centro médico también fueron evacuadas otras seis personas que resultaron heridas, dos de ellas se encuentran en estado crítico.

El ataque, según dijeron fuentes de Al Shifa a agencia EFE, fue perpetrado por un avión de reconocimiento israelí -aeronaves habitualmente equipadas con cámaras, radares y sensores especiales para vigilar, fotografiar y recopilar información sobre actividades en el terreno- en las inmediaciones de la Torre Al Wehda, en el barrio Al Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza.

Ante la consulta de EFE, el Ejército israelí confirmó el ataque y añadió que, según su información, se trataba de "un terrorista de Hamás", aunque no aportó más detalles al respecto.

Por otra parte, anoche nueve gazatíes resultaron heridos también en la ciudad de Gaza tras recibir impactos de restos de un misil interceptor lanzado por error por Israel contra fuego del propio Ejército israelí.

Según informó el Ejército de Israel en un comunicado, un misil interceptor fue lanzado contra un "objetivo falso que posteriormente se identificó como fuego de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) proveniente de operaciones realizadas en el sur de la Franja de Gaza".

Gaza enterró restos de 100 personas hallados en casas bombardeadas

Los restos de un centenar de personas, recuperados de los escombros de viviendas de la ciudad de Gaza, bombardeadas en los primeros meses de la ofensiva israelí, fueron enterrados este domingo en una ceremonia celebrada en la capital gazatí.

Sus restos fueron desenterrados de los escombros por parte de equipos locales como la Defensa Civil de Gaza, que informó de que pertenecen a viviendas del barrio de Zeitún donde residían familias como las Malika, Arhim y Balawi.

El sábado por la noche se celebró el velatorio de los cuerpos y este domingo tuvo lugar un funeral por los muertos, seguido de su entierro en el cementerio de Al Mamadani. En una imagen del funeral compartida por la agencia oficial palestina, Wafa, se puede ver los restos envueltos en banderas palestinas antes del sepelio, rodeados de decenas de gazatíes.

Su recuperación se produjo, dice Wafa, después de que se pusiera a disposición de los equipos de rescate maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, camiones, topadoras y equipos de remoción de escombros, para despejar los restos de las casas que se derrumbaron sobre sus residentes durante la ofensiva.

De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego en la Franja, en la práctica violado a diario por Israel.

Al remontarse al inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.