La Flotilla fue rodeada por buques israelíes y sus ocupantes serán expulsados

Los barcos de la Flotilla han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza, y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, según adelantó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

"Todas las barcas están rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales", declaró el ministro en el noticiero de la televisión pública RAI.

Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, fue interceptada cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Crosetto anticipó que "lo que ocurra en la próxima hora" debe transcurrir "sin riesgo" para nadie y con la mayor calma.

De los más de 40 barcos, la Armada de Israel ha interceptado dos: el "Alma" y el "Sirux", según informan a EFE fuentes de la delegación italiana.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, pidió a su homólogo israelí que la operación sea sin violencia, y confirmó los planes de trasladar a los cooperantes al puerto de Ashdod para su posterior expulsión por vía aérea.

LIVE from Aurora: As IDF boats close in, the crew sings Viva Palestina (Bella Ciao) to stay calm and stand firm for Gaza pic.twitter.com/rzpGRShhT6 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

El gobierno de Giorgia Meloni había mediado para ofrecer a la Flotilla entregar la ayuda humanitaria al personal del Patriarcado de Jerusalén en Chipre sin necesidad de llegar a Gaza, aunque los cooperantes lo rechazaron.

Entre la tripulación de esta flota humanitaria hay 58 italianos, entre ellos, las eurodiputadas Benedetta Scuderi (Alianza Verde e Izquierda) y Annalisa Corrado (Partido Demócrata); el diputado demócrata Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti (Movimiento 5 Estrellas).